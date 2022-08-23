Немецкий город Шведт «захлестнула волна гнева» из-за решения ввести эмбарго на нефть из России. Об этом написал журналист The Financial Times Гай Шазан.

Корреспондент напомнил, что в городе располагается крупный нефтеперерабатывающий завод, зависящий от российских поставок по трубопроводу «Дружба». Местные жители опасаются закрытия предприятия из-за решения властей. Мэр Шведта Аннекатрин Хоппе считает этот сценарий «поистине кошмарным» — по ее мнению, он повлечет безработицу и проблемы с энергоснабжением.

«Некоторые жители поинтересовались, почему власти не последовали примеру Венгрии, Чехии и Словакии, которые также связаны с „Дружбой“, но выторговали себе временные отсрочки, ссылаясь на отсутствие альтернативы российской нефти», — написал Гай Шазан.

Жители Шведта решили, что стали «разменной монетой в чужой игре», сообщил газете депутат бундестага Йенс Кеппе.

«Санкции, которые в итоге вредят тебе больше, бессмысленны. Эмбарго на нефть не навредит России — они просто начнут продавать ее кому-то другому», — заявила изданию местная жительница Урсула Патц.