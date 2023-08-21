Мир 21 августа 2023, 16:06 Жителей Молдавии предупредили о риске дефицита электроэнергии зимой Президент Санду спрогнозировала нехватку электроэнергии в Молдавии Unsplash

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В Молдавии сохраняются определенные риски, связанные с обеспечением электроэнергией. Такое заявление сделала президент страны Майя Санду в интервью радиостанции «RTF Румыния».

Сейчас в Молдавии действует режим чрезвычайного положения, введенный в том числе на фоне энергетического кризиса. Тарифы на электроснабжение в стране выросли почти в четыре раза в 2022 году. В последние два отопительных сезона власти выделили из госбюджета значительные суммы, чтобы компенсировать увеличение цен на энергоносители.

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«Но есть определенные риски в вопросе электричества. Работа в этом отношении ведется», — подчеркнула Санду.

По ее словам, ситуация с обеспечением поставок газа в Молдавии нормализовалась. Предпосылок для серьезного риска во время отопительного сезона не наблюдается. Вопрос обеспечения страны голубым топливом является приоритетным для властей, добавила Санду.

Страны Прибалтики 3 августа подписали совместную декларацию о досрочном выходе из российской электросети не позднее начала 2025 года, сообщил RT. К этому сроку цены на электроэнергию во Франции вырастут на 76%, написали «Известия».