Жителей Минска пришлось эвакуировать из-за сильного ливня

Жителей нескольких районов Минска пришлось эвакуировать из-за обрушившегося на город сильного ливня, говорится в заявлении на сайте МЧС Белоруссии.

За сутки в Минске выпало почти половина среднемесячной нормы осадков — 30 миллиметров. Порывы ветра достигали 12 метров в секунду. В городе был объявлен оранжевый уровень погодной опасности.

«Из-за непогоды были подтоплены разные участки дорог в южной и юго-западной части города, а также ограничено движение восьми троллейбусных и 11 автобусных маршрутов общественного транспорта», — сказано в сообщении МЧС Белоруссии.

На дорогах уровень воды достигал полуметра. Заливалась вода в общественный транспорт и в магазины. Спасатели помогли отбуксировать два десятка легковых автомобилей и пять автобусов.

Из легкового и общественного транспорта, подвалов и с подтопленных территорий эвакуировали 91 человека, в том числе 19 детей, отметил «Мир 24». На одной из улиц людей вывозили на лодках МЧС. Пострадавших нет.