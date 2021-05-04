Жителей Киргизии призвали не пугаться взрывов на границе с Таджикистаном

Граждан Киргизии, проживающих в приграничных районах Баткенской области, призвали не поддаваться панике при звуке взрывов. На границе с Таджикистаном работает группа саперов, рассказали в пресс-центре киргизской погранслужбы, сообщило РИА «Новости».

Ситуация на киргизско-таджикской границе стабильная, за минувшую ночь обстрелов не было. Группа саперов Минобороны Киргизии работает над обезвреживанием неразорвавшихся снарядов в местности Орто-Боз в Баткенском районе. В связи с этим жителей призвали не пугаться, если они услышат звуки взрывов.

Пограничные наряды ведут патрулирование вдоль границы. Части и соединения пограничников продолжают нести службу в усиленном режиме.

Премьер-министр Киргизии Улукбек Марипов ранее заявил, что Баткенской области, где случился конфликт с Таджикистаном, в скором придадут особый статус.

Противостояние на границе Киргизии и Таджикистана вспыхнуло 29 апреля. В результате перестрелок с обеих сторон погибли около полусотни человек, более 200 пострадали. Тем же вечером Душанбе и Бишкек договорились о прекращении огня, но вскоре столкновения возобновились. Окончательно договориться об отводе сил удалось только ко 2 мая. Накануне в Таджикистане сообщали, что обстановка на границе спокойная.