Жителей Киргизии попросили не использовать символы Z и V при праздновании 9 Мая

Жителей Кыргызской Республики попросили не использовать символы, связанные со спецоперацией России на Украине, во время празднования Дня Победы, чтобы не разжигать межнациональную вражду и не допустить провокации. Информация появилась на сайте местного МВД.

«Учитывая, что на территории Кыргызской Республики проживают представители более 80 национальностей, Министерство внутренних дел КР рекомендует нашим гражданам воздержаться от ношения любых символов, значков, атрибутов, которые могут спровоцировать межнациональную вражду и привести к конфликтам», — говорится в сообщении.

МВД предупредило об ответственности за указанные действия «в соответствии с законодательством Кыргызской Республики».

Сотрудники органов внутренних дел проводят профилактические мероприятия по «недопущению использования и ношения» соответствующих изображений, эмблем, символики. Представители МВД ведут «усиленную разъяснительную работу» с организаторами шествия «Бессмертный полк», а также работниками крупных местных рынков и торговых центров, которые продают или сдают в аренду военную форму. Проводится постоянный мониторинг в интернете.