Жителей Киева решили эвакуировать в случае вторжения

Всех жителей Киева эвакуируют, если на Украине начнутся боевые действия и они дойдут до столицы. Такое заявление сделал директор департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук.

«В случае боевых действий будет проведена эвакуация, и в городе останутся только работники критической инфраструктуры и ВСУ», — сказал чиновник в эфире «Громадського радио».

По его словам, в Киеве останутся лишь те, кто не захочет уезжать. Также он сообщил, что метро в случае боевых действий будет работать всего шесть часов: три часа с утра и три — вечером. В остальное время подземка будет укрытием.

Ранее на этой неделе британские таблоид The Sun и газета Mirror сообщили о том, что Россия вторгнется на Украину в 01:00 по лондонскому времени в ночь на 16 февраля. При этом на следующий день журналисты The Sun отредактировали свою статью. Mirror опубликовала новый материал, где констатировала тот факт, что вторжения не произошло.

Уже несколько месяцев Запад говорит о вероятном нападении России на Украину. Российская сторона такие слухи не раз опровергала.