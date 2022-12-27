Мир 27 декабря 2022, 21:30 Жителей Киева предупредили об экстренных отключениях электричества на протяжении всей зимы Замглавы киевской мэрии Пантелеев: экстренные отключения света в городе продлятся всю зиму Pxhere

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Экстренные отключения электроэнергии в Киеве будут продолжаться на протяжении всей зимы. Такое заявление во вторник, 27 декабря, сделал замглавы городской администрации Петр Пантелеев в эфире канала «Киев».

Он отметил, что ситуация с электроснабжением в украинской столице достаточно сложная. В Киеве до сих пор продолжаются отключения света.

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«Они не плановые, а в большей степени экстренные, в таких реалиях мы будем жить всю зиму», — сказал Пантелеев.

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Работы по восстановлению нормального электроснабжения продолжаются. Генеральный директор энергопоставляющей компании YASNO, входящий в энергохолдинг ДТЭК, Сергей Коваленко 21 декабря заявил, что в Киеве самая сложная ситуация с электроснабжением по всей стране. По его словам, в столице не работают порядка 60% трансформаторов. Он допустил, что отключения электричества в городе длятся по 10 часов.

В Оболонском районе Киева местные жители вышли на акцию протеста против отключения света. Демонстрация переросла в конфликт. На место вызвали медиков и правоохранителей.