Мир 25 июля 2023, 08:52 Жителей Киева ночью разбудил сигнал воздушной тревоги Воздушную тревогу объявили в Киеве, Одесской, Полтавской и других областях Украины РИА «Новости»

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Ночью 25 июля на Украине несколько раз объявляли воздушную тревогу. Сирены звучали в Киеве, Черкасской, Кировоградской и других областях. Информацию об этом опубликовали в Telegram-канале оповещения.

После полуночи о возможной опасности предупредили жителей Черкасской, Запорожской, Кировоградской, Черниговской, Днепропетровской областей. В 01:35 воздушную тревогу объявили одновременно в Харьковской, Херсонской, Киевской, Николаевской, Одесской областях, но к двум часам отменили. Затем в течение ночи и утра сирены звучали в Житомирской, Сумской, Хмельницкой, Тернопольской и Винницкой областях.

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В Киеве воздушную тревогу объявили в 01:57, а отменили к пяти часам утра. Киевская городская государственная администрация в своем Telegram-канале призывала жителей спуститься в укрытия. Сайт «Страна.ua» сообщил, что системы ПВО сбили атаковавшие Киевскую область дроны. Обломки одного из них подожгли траву, пожар потушили.

Мощные взрывы прогремели в Житомирской области, сообщило «Зеркало недели». Регион атаковали утром 25 июля.