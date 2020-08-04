Жителей казахстанского Мангистау оштрафовали за похороны родственницы во время пандемии

Несколько сотен жителей казахстанского села Мангистау пришли попрощаться с матерью экс-начальника местного департамента полиции Бибижамал Аблазимовой. Родные умершей теперь должны будут заплатить штраф — в Казахстане из-за коронавируса запрещены массовые мероприятия.

«Людей оштрафовали за нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия, а также гигиенических нормативов», — рассказали агентству «Ореанда-Новости» в полиции.

Штраф выписали, несмотря на то, что участники траурной церемонии были в масках и соблюдали социальную дистанцию. Очевидцы сняли огромную очередь на видео.

По данным агентства, Аблазимова активно занималась благотворительностью. Попрощаться с ней пришли представители общественных организаций и люди, которым она помогала при жизни. Аблазимовой было 79 лет.