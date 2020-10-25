Жителей Казахстана призвали не создавать шумихи вокруг фильма «Борат-2»

МИД Казахстана согласился с жалобами граждан страны и осудил фильм «Борат-2». Но протест нужно отправлять конкретному адресату, иначе обращения не имеют смысла.

«По сути, фильм имеет ярко выраженную форму расизма и ксенофобии. Наши граждане справедливо возмущены откровенными расистскими выпадами», — заявили представители пресс-служба МИД страны. Их слова приводит «Sputnik Казахстан».

Однако нужно подавать конкретную жалобу на людей или компанию, иначе все будет бесполезно. Разговоры о фильме лишь создадут еще больший ажиотаж вокруг него, а значит, создатели заработают более крупную сумму на прокате своей картины. В дальнейшем это может сподвигнуть их создать продолжение.

Ранее в прокат вышла вторая часть фильма «Борат», который снял британский комик Саша Барон Коэн. Главный герой картины — казахстанский журналист, который приезжает в США и пытается влиться в американскую жизнь. Фильм стал культовым и собрал отличную кассу. Вторая часть, похоже, повторит успех первой. Ее уже назвали «смешной и мрачной» одновременно. В фильме Саша Барон Коэн высмеивает Трампа, американский уклад жизни и многие другие темы.