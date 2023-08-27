Мир 27 августа 2023, 11:45 Жителей Японии атаковали звонками из Китая из-за «Фукусимы-1» МИД Японии направил Китаю ноту из-за частых звонков жителям на тему «Фукусимы-1» NEWSIS/XinHua/globallookpress

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Жителей Японии стали донимать звонками из Китая из-за сброса воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». МИД островного государства направил китайским властям представление в связи с проблемой, сообщило агентство Kyodo.

Японская сторона назвала ситуация «крайне прискорбной» и «тревожной».

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Сообщения с просьбами поступали гражданам как на японском, так и на китайском и английском языках. Кроме того, обзванивались и медицинские учреждения страны.

«Мы хотели бы, чтобы китайское правительство предприняло соответствующие действия, например, призвав общественность отреагировать спокойно», — отметили сотрудники МИД.

Ранее Япония начала сброс воды с аварийной АЭС «Фукусима-1». Перед запуском жидкость очистили от всех радионуклеотидов, кроме трития.

В Приморском крае после сброса воды с «Фукусимы» усилили контроль за качеством рыбной продукции, которую поставила Япония.