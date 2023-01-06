Мир 06 января 2023, 08:53 Жителей Ирландии шокировало размещение украинцев на Рождество в палатках Newstalk: в Ирландии ужаснулись размещением украинские беженцев в палатках на Рождество РИА «Новости»

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Украинских беженцев разместили на Рождество в палатках в Ирландии. Об этом сообщило издание Newstalk.

«Некоторых из них (украинских беженцев — прим. ред.) на время рождественских каникул <…> разместили в палатках», — указали в статье.

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Автор материала обратил внимание, что палатки могут не выдержать ирландские снегопады, морозы и обледенения, так как они не приспособлены к таким погодным условиям.

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Со стороны беженцев жалоб на жизнь в палатках пока не было. В общей сложности Ирландия приняла 42 тысячи украинцев.

В начале января европейцы столкнулись с трудностями из-за оказания помощи украинским беженцам. Это связано с экономическим кризисом. Когда цены на энергоносители и жилье резко поднялись, власти решили сэкономить на финансовой поддержке.

По данным ООН, с начала спецоперации в страны ЕС прибыли около восьми миллионов беженцев с Украины.