Жителей и туристов эвакуировали в Греции из-за лесных пожаров

Греческим властям пришлось объявить эвакуацию местных жителей и туристов из-за разгоревшихся лесных пожаров. Огонь охватил национальный парк Дадия-Лефкими-Суфлион и остров Лесбос.

Природный пожар начался в национальном парке в четверг, 21 июля. Сейчас огонь тушат 320 пожарных с 13 пешими группами и 68 машин. Также с огнем помогают бороться добровольцы. К работе привлекли самолеты и вертолеты. Все пожарные службы региона Восточная Македония и Фракия привели в состояние общей боевой готовности.

Еще один лесной пожар полыхает на острове Лесбос. Огонь начал разгораться утром в субботу, 23 июля. Он быстро начал распространяться из-за сильного ветра. Местным властям пришлось объявить эвакуацию туристов и населения. Девять человек оказались отрезаны пламенем на побережье Ватеры.

«Это четверо иностранцев и пятеро греков, застрявшие на берегу и окруженные огнем. Всех их доставили в порт Пломари, а одного из спасенных из предосторожности доставили в медицинский центр Пломари», - сообщило общественное телевидение ERT.

В последние дни столбики термометров показывают в Греции более +40 градусов. От природных пожаров уже пострадал пригород Афин.