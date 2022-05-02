Жителей Хорватии предупредили о росте цен на бензин и дизель из-за санкций

Стоимость бензина и дизельного топлива в Хорватии вырастет во вторник, заявил премьер-министр страны Андрей Пленкович. Об этом сообщило РИА «Новости».

Рост цен обусловлен введенными против России санкциями. Предыдущее поднятие цен было 27 апреля, несмотря на меры, принятые правительством страны. Кабмин 7 марта фиксировал маржу продавцов нефтепродуктов и снизил акцизы на бензин и дизельное топливо. В конце марта Пленкович заявил, что на борьбу с подорожанием энергоносителей будут направлены средства в размере около 5 миллиардов кун (свыше 666 миллионов евро).

«Из-за всех этих перебоев министр Филипович находится на встрече министров энергетики ЕС в Брюсселе. Разговаривают о поисках совместного ответа на рост цен энергоносителей», — отметил премьер.

В Хорватии обсуждают запланированный на 2023 год переход на евро в качестве национальной валюты. Председатель оппозиционной партии «Движение за отечество» Иван Пенава назвал этот шаг контрпродуктивным в условиях нестабильности валюты на мировых рынках.