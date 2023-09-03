Мир 03 сентября 2023, 01:13 Жителей Германии призвали к экономному потреблению энергии из-за рисков для газоснабжения страны Чиновник Минэкономики ФРГ Мюллер: риски для газоснабжения страны остаются Pxhere

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Глава Федерального сетевого агентства Германии (подведомство Минэкономики) Клаус Мюллер призвал жителей страны экономить энергию и предупредил о рисках для системы газоснабжения, которые могут возникнуть предстоящей зимой. Слова чиновника приводит немецкое издание Zeit Online.

По словам Мюллера, пока ситуация выглядит оптимистично — газохранилища страны заполнены на 94% и есть альтернативные источники поставок.

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«Однако пока еще рано говорить об этом однозначно, риски остаются», — отметил чиновник.

Мюллер уточнил, что цены на газ сейчас значительно выше, чем до кризиса. По этой причине Мюллер призвал немцев к экономии энергии. В частности, домовладельцы и арендаторы должны оптимально настроить газовое отопление и повышать энергоэффективность своих домов.

По словам чиновника, Россия продолжает поставлять газ в европейские страны. Но если эти поставки будут нарушены, юго-восточной Европе потребуются новые источники топлива.

«В этом случае Германии будет отведена важная роль», — заявил Мюллер.

В сентябре стало известно, что, отказавшись от российского газа, Германия впала в зависимость от российских удобрений. Из-за высоких цен на энергоносители химическое производство в стране становится нерентабельным. В результате за год доля России в импорте удобрений в Германию увеличилась с 5,6% до почти 18%.