Мир 27 ноября 2022, 11:21 Жителей Германии предупредили о резком росте цен на электроэнергию в 2023 году Der Spiegel: жителей Германии в 2023 году ждет резкий рост цен на электроэнергию Unsplash

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В Германии в 2023 году взлетят цены на электроэнергию, предупредил Der Spiegel. Только в Кельне с января поставщик RheinEnergie начнет взимать в 2,5 раза больше платы за киловатт-час за основное снабжение.

Жителей Германии уже неоднократно призывали реже мыться в душе, ездить на велосипедах и всячески экономить на фоне растущего энергетического кризиса.

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В начале осени Der Spiegel предсказал, что экономику ФРГ ожидает рецессия из-за остановки предприятий и падения потребления.

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По информации технологической компании NielsenIQ, из-за роста цен многие жители Германии начали сильно экономить. В изменении своего привычного потребительского поведения признались 52% опрошенных. Люди вынуждены покупать только самые необходимые продукты. В общей сложности в исследовании приняли участие более 10 тысяч респондентов.

На сложности жалуются и жители других стран. В Великобритании в декабре должны пройти две крупные забастовки медсестер, которые хотят, чтобы им подняли зарплату.