Жителей Германии предупредили о дальнейшем росте цен

В Германии продолжают расти цены на электроэнергию и продукты питания. При этом существенно взлетели цены, устанавливаемые производителями. Это, с некоторой задержкой, потребители также почувствуют, говорится в материале газеты Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Рост цен на продукты, как указывают авторы материала, составил 6,2%: хлеб вырос в цене на 7,1%, растительное масло в ряде магазинов стало дефицитом, а рост цен на этот продукт составил порядка 30%.

При этом в марте, согласно индексу потребительских цен, общий уровень инфляции составил 7,3%. Большее беспокойство, как указано в статье, вызывает рост цен на предшествующих торговле этапах. Авторы материала предположили, что, по крайней мере, часть из этих процессов отразится на потребительских ценах, но с некоторой задержкой во времени.

Устанавливаемые производителями сельскохозяйственной продукции цены, по сравнению с февралем 2021 года на зерновые увеличились на 33%, на молоко — 30%, на рапс — 52%, на картофель — 88%.

Оптовая стоимость нефтепродуктов в течение 12 месяцев выросла на 70%, цены на твердое топливо увеличились на 62%, руды и металлы — на 55,8%, а зерно, табачное сырье, семена и корма для животных — на 43%, отмечено в материале.