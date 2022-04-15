Жителей Германии попросили пересесть на велосипеды и экономить отопление с помощью штор

Власти Германии решили сокращать зависимость от российского импорта угля, нефти и газа. На фоне этого жителям ФРГ начали давать рекомендации, как экономить электроэнергию. Вице-канцлер Роберт Хабек, в частности, призвал всех пересесть на велосипеды. Еще один совет — меньше топить в помещениях. Для сохранения тепла можно задергивать шторы поплотнее, посоветовал политик.

По мнению Хабека, сэкономить 10 процентов электроэнергии всегда возможно. В связи с этим он попросил уже сейчас начать вносить свой вклад в энергосбережение, написало РИА «Новости».

В первую очередь он обратил внимание на средства передвижения жителей Германии. Он предложил населению пользоваться поездом или велосипедом для проезда.

«Каждый непроеханный километр — это вклад, который позволит легче отказаться от ухода от поставок энергоресурсов из России», — сказал он в интервью местным СМИ.

Тем, кто вынужден ездить на работу на автомобилях, вице-канцлер посоветовал там, где это возможно, хотя бы пару раз в неделю оставаться работать дома.

«Если вы обогреваете квартиру и вечером задергиваете шторы, вы экономите до 5% энергии», — отметил Хабек.

Вице-канцлер добавил, что помимо этого, можно снизить температуру в помещении на один градус, тогда экономия будет больше. «Может быть, это не очень уютно, но еще не мерзнешь», — заверил политик.