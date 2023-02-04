Мир 04 февраля 2023, 09:07 Жителей Германии отчитали за недостаточную экономию газа Глава Федерального сетевого агентства Мюллер: немцы сэкономили слишком мало газа в январе РИА «Новости»

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Жители ФРГ сэкономили слишком мало газа во второй половине января. Такое заявление сделал глава Федерального сетевого агентства Германии Клаус Мюллер в своем аккаунте в Twitter.

«Потребление газа в третью и четвертую неделю января снизилось на 9% по сравнению со средним уровнем спроса с 2018 по 2021 год», — отметил Мюллер.

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По его словам, этот показатель сильно отстает от цифр второй половины декабря и первых двух недель января. Он напомнил, что целевым показателем является 20-процентное сокращение потребления топлива.

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По данным Федерального сетевого агентства, заполненность германских подземных хранилищ составляет 78%. Это примерно в два раза превышает целевой уровень, который установило правительство.

В конце января стало известно, что Германия собирается ограничить поставки СПГ из РФ. Правительство ФРГ приняло решение не поддерживать импорт российских энергоресурсов.