Жителей Германии обяжут носить респираторы вместо масок

Германия рассматривает возможность введения обязательного ношения профессиональных респираторных масок класса FFP2. С 18 января их уже носят в общественном транспорте и магазинах Баварии.

Как написала газета Bild, решение об обязательном ношении респираторов по всей стране могут принять уже 19 января. Канцлер ФРГ Ангела Меркельтакже поставит на повестку дня вопрос об ужесточении других мер из-за новых штаммов коронавируса. Власти рассмотрят возможность ограничения работы общественного транспорта, введения комендантского часа, полный перевод на удаленку.

С 16 декабря в стране действуют жесткие карантинные меры. Все магазины и другие торговые точки, кроме продовольственных, хозяйственных и некоторых других, продающих жизненно необходимые товары, закрыты. Перестали работать, музеи, театры, парикмахерские, косметические салоны. Школьники перешли на дистанционное обучение.

Недавно в ФРГ разгорелся скандал из-за предложения ввести в стране привилегии для привитых от коронавируса. Идею озвучил глава МИД ФРГ Хайко Маас.

Канцлер Австрии Себастьян Курц ранее рекомендовал соотечественникам носить вместо медицинских профессиональные респираторные маски класса FFP2 в общественных местах, написал ТАСС.