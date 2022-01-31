Жителей Флориды предупредили о падающих на дороги игуанах из-за похолодания

Метеорологи США предупредили жителей Флориды о том, что на дороги могут начать падать игуаны. Такое необычное природное явление может спровоцировать похолодание, написали ученые в Twitter службы.

Они объяснили, что игуан буквально обездвиживает температура, близкая к нулевой. Это происходит из-за того, что они хладнокровные. Поэтому они могут сваливаться с деревьев, но это не значит, что они мертвы.

«Вы действительно думали, что при самых низких температурах за более чем десятилетие мы не предупредим вас о падающих игуанах?» — пошутили представители службы в микроблоге.

Необычную черту животных также пояснила и зоолог Стейси Коэн в передаче на телеканале WPBF. Эти ящерицы предпочитают спать на ветках деревьев, но теряют способность держаться за них из-за холода и падают.

В Южной Флориде температура 30 января составила почти -4 градуса. Такая погода аномальна для этого штата и считается природным катаклизмом, но вскоре он пройдет и в штате снова станет теплее. Фронт пойдет дальше вдоль атлантического побережья к северу.