Жителей Финляндии предупредили о последствиях из-за санкций против России

Жителям Финляндии придется начать экономить электроэнергию из-за объявления антироссийских санкций. О таких последствиях предупредила газета Iltalehti.

По словам гендиректора Energiateollisuus Юкки Лескеля, во время максимального потребления энергоресурсов Финляндия столкнется с трудностями.

«Конечно, такие кризисы могли возникнуть и раньше, но поскольку в газовых вопросах теперь тоже нет уверенности, нам не хватает ресурсов, которые имелись раньше», — отметил он.

Как отметили авторы материала, особую озабоченность вызывает вопрос, хватит ли электроэнергии следующей зимой, когда поставок из России не будет. В 2021 году доля российской электроэнергии на рынке Финляндии составила 11%. В мае страна прекратила поставки.

Издание подчеркнуло, что проблемы с электроэнергией приведут к повышению цен. Журналисты предположили, что счета могут вырасти настолько, что люди сами начнут экономить. Они не исключили, что в Финляндии может появиться реклама, призывающая лишний раз не заряжать электромобили и не прогревать сауны.