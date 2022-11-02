Жителей Эстонии призвали меньше есть ради экономии | 360°

Мир 02 ноября 2022, 20:12 Жителей Эстонии призвали меньше есть ради экономии Эстонский Институт развития здоровья призвал жителей страны питаться скромнее

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Эстонский Институт развития здоровья предложил гражданам меньше есть, чтобы сэкономить на фоне стремительного роста цен из-за энергетического кризиса. Об этом сообщила газета Postimees.

Эстонцам посоветовали реже покупать готовые продукты, полуфабрикаты и консервы, а вместо этого готовить самим. Вместо бутербродов на завтрак лучше есть каши, а мясо и рыбу брать без специй. Пить надо воду, а не соки, или сильно разбавлять их. И никаких сладостей — шоколад лучше заменить ягодами.

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С 2010 по 2022 год покупка жилья в Эстонии подорожала на 196%, а его аренда — на 214%. В сентябре жители Эстонии начали активно покупать электрогенераторы. Эстонцы обеспокоились приближением зимы после объявления главы эстонского правительства Каи Каллас об экстренной десинхронизации от электросистемы России. Она также заявила, что Европе становится все труднее придумывать санкции против России, поскольку «осталось не так много элементов», которые еще можно ограничить.

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