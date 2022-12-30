Мир 30 декабря 2022, 17:32 Жителей Энергодара спасли от новогоднего теракта со стороны украинских спецслужб Силовики Энергодара: украинские спецслужбы готовили теракт в городе против мирных жителей

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Спецслужбы Украины хотели устроить теракт в Энергодаре, но их замысел удалось пресечь. Об этом сообщили сотрудники силовых структур города. О спасении жителей Запорожской области от украинских злоумышленников рассказали в Telegram-канале НТВ.

По данным местных силовиков, сторонники ВСУ планировали устроить теракт против мирных жителей. Для этого представители украинских спецслужб уже успели начинить автомобиль взрывчаткой. Саму машину поставили в одном из дворов Энергодара.

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Помимо тротила, в транспорте заложили артиллерийский снаряд калибра 155 миллиметров. Кроме того, зачинщики положили в машину дополнительные поражающие элементы.

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Представители силовых структур Энергодара отметили, что привести в действие заложенную в машине взрывчатку украинские злоумышленники планировали в новогоднюю ночь.

На кадрах с места обнаружения транспорта, начиненного опасными элементами, видно, что около опасного автомобиля уже работают сотрудники оперативных служб. Они обследовали машину, а также привели в действие взрывчатку. Обезвреживание ТС провели на безопасном полигоне.