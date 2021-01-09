Жителей двух городов в Китае призвали не выходить из дома из-за ковида

Власти Китая призвали жителей двух городов неделю не выходить из дома после вспышки коронавируса в провинции Хэбэй. Речь идет о населенных пунктах Шицзячжуан и Синтай.

Жителей двух китайских городов попросили не выходить на улицу в течение семи дней, пишет Associated press. Причиной стал рост заболеваемости ковидом в провинции Хэбэй. На прошлой неделе там зафиксировали 300 случаев заражения коронавирусом.

За последние сутки врачи сообщили о 14 новых инфицированных. Всего в провинции насчитывается 137 случаев заболевания. Кроме того, положительные результаты тестов получили 197 человек без каких-либо симптомов. В общую статистику власти не включают такие случаи заражения. Теперь Пекин требует от рабочих из Хэбэя предъявить отрицательный тест на COVID-19 перед приездом.

Ранее замглавы госкомитета по вопросам здравоохранения КНР Цзэн Исинь сообщил, что вакцинация от коронавируса будет для жителей Китая бесплатной. Пока там прививают только людей из групп риска, а всеобщая вакцинация начнется, когда препарат поступит на рынок.