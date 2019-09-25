Жителей Донецка эвакуируют из-за пожара на заводе

Жителей Куйбышевского района Донецка эвакуируют из-за пожара на бывшем алюминиевом заводе. По словам представителей ДНР, возгорание произошло после обстрела со стороны украинских силовиков.

«В связи со сложившейся угрозой населению, сотрудниками МЧС ДНР проводится эвакуация граждан, находящихся в зоне опасности. <…> От МЧС ДНР задействовано 23 единиц техники и 93 человека личного состава», — рассказали в МЧС ДНР.

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Для эвакуации жителей открыты три пункта временного размещения.

Пожар на заводе произошел утром 25 сентября. Как сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня, перед этим украинские силовики выпустили по окраинам Донецка более 30 мин и снарядов.

Из-за возгорания часть Куйбышевского района перекрыли для движения транспорта. На подъезде к заводу стоят автомобили МЧС ДНР, «скорой помощи» и полиции.

В соцсетях опубликованы фото и видео с места происшествия. На кадрах слышны звуки взрывов.