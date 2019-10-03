Жителей Донбасса с российскими паспортами отправят за Шенгеном на Украину
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Соответствующее указание Еврокомиссия направила странам Евросоюза по вопросу заявлений от жителей ЛНР и ДНР.
«Документ подготовлен в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и просьбами государств-членов дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 24 апреля», — процитировал заявление ЕК ТАСС.
Весной 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не имеет цели навредить властям Украины.
Кроме того, 17 июля президент РФ упростил процедуру получения гражданства для всех украинцев, которые находятся в Донецкой и Луганской областях.