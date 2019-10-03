Жителей Донбасса с российскими паспортами отправят за Шенгеном на Украину

Для получения шенгенской визы жители самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) должны будут подавать документы в консульства на территории Украины. При этом неважно, паспорт какой страны есть у людей.

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Соответствующее указание Еврокомиссия направила странам Евросоюза по вопросу заявлений от жителей ЛНР и ДНР.

«Документ подготовлен в соответствии с заключениями Евросовета от 20 июня 2019 года и просьбами государств-членов дать рекомендации по идентификации и непризнанию паспортов, выданных в соответствии с указом президента Российской Федерации [Владимира Путина] от 24 апреля», — процитировал заявление ЕК ТАСС.

Весной 2019 года российский лидер Владимир Путин подписал указ об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса. Он отметил, что эта мера носит исключительно гуманитарный характер и не имеет цели навредить властям Украины.

Кроме того, 17 июля президент РФ упростил процедуру получения гражданства для всех украинцев, которые находятся в Донецкой и Луганской областях.