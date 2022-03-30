Жителей ДНР привлекут к разбору устроенных ВСУ разрушений

Жителей Донецкой Народной Республики (ДНР) через центры занятости будут привлекать для разбора завалов разрушенных домов, социальных и инфраструктурных объектов. Оплата за эту работу будет в пределах 32 тысяч рублей в месяц. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, люди на освобожденных территориях как только приходят в себя, несмотря на получение гуманитарной помощи, начинают задавать вопросы о работе. Как добавил глава ДНР, «так уж устроен трудовой Донбасс».

«Принято решение через центры занятости организовать временные работы по разбору сложных завалов разрушенного жилья, социальных и инфраструктурных объектов. За такие работы будет выплачиваться заработная плата в пределах 32 тысяч рублей в месяц», — написал Пушилин.

Эта мера оперативно позволит дать желающим возможность заработка, объяснил Пушилин. Также с ее помощью станет возможным быстро начать расчистку разрушенных украинскими вооруженными формированиями населенных пунктов Донбасса.

До этого Пушилин сообщил, что получении некоторых лекарств, в частности, от сахарного диабета, в Волновахе держит на контроле Минздрав республики. Как объяснил глава ДНР, с учетом запросов людей ведомство формирует списки необходимых медикаментов. Он отметил, что возникновение некоторых сложностей возможно в силу того, что администрация в городе еще не начала работать в полной мере.