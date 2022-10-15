Жителей Болгарии возмутило нашествие украинских беженцев на курорт | 360°

Мир 15 октября 2022, 02:25 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Жителей Болгарии возмутило нашествие украинских беженцев на курорт Читатели Dir.bg возмутились появлением украинских беженцев на курорте в Болгарии Pxhere.com

Читать 360tv в

Читатели болгарского издания Dir.bg возмутились сообщением о новой волне украинских беженцев. Как ожидается, украинцы прибудут на крупнейший морской курорт на востоке страны — Солнечный Берег.

Отельер Елена Андонова в программе БНР-Бургас «Виа Понтика» заявила о повышенном интересе украинцев к жилью на Солнечном Берегу, отметило РИА «Новости».

Реклама

«В Болгарию въехало 20 автобусов, они направляются на Солнечный берег. Они едут из Запорожской области, из Киева», — привело агентство ее слова. Андонова добавила, что эта волна, похоже, будет даже больше предыдущей.

Реклама

Эта новость вызвала возмущение читателей издания. Свое мнение они высказали в комментариях под статьей. Один из юзеров отметил, что пострадавшим от наводнения болгарам разово выплатили 300 левов, а украинским беженцам платят по 40 левов в день, а «они сидят на море и не работают». Его поддержал и другой комментатор, по словам которого, украинцы «просто лежат и бока отращивают».

«У нас полно заброшенных сел — пусть там живут, работают и зарабатывают на жизнь. Кому не нравится — пусть идет туда, откуда пришел», — написал еще один комментатор.

Другой пользователь задался вопросом, почему «это ЕС финансирует». Он напомнил, что Украина не является членом Евросоюза.

44 3 0 1 0 3