Жителей Берлина предупредили о дефиците воды при отключении электричества | 360°

Мир 08 ноября 2022, 11:30 Жителей Берлина предупредили о дефиците воды при отключении электричества Берлинское водное хозяйство предупредило, что при отключении света воды хватит на 36 часов Unsplash

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При отключении электричества питьевой воды в Берлине хватит лишь на 36 часов. Об этом сообщили в Берлинском водном хозяйстве. Заявление ведомства опубликовала газета B.Z. — Die Stimme Berlins.

Жителей германской столицы предупредили, что в случае отключения электроэнергии питьевая вода из водопроводов будет поступать еще полтора дня — после этого останутся доступны только колодцы с питьевой водой.

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«Подача питьевой воды обеспечивается с помощью аварийных генераторов в течение 36 часов в случае повсеместного отключения электроэнергии», — сказано в заявлении.

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Уточняется, что в Берлине 2079 аварийных колодцев, в том числе 1614 в рабочем состоянии. Таким образом, на каждый из них приходится 2300 жителей.

Ведомство дало рекомендации хранить два литра воды в день на человека про запас.

«После отключения электроэнергии, если вода все еще идет из труб, нужно собрать запас для гигиены. Можно использовать ванну, раковину, ведра, кастрюли, канистры с водой», — отметили в Берлинском водном хозяйстве.

Ранее сообщалось, что ради экономии энергии в Германии отключают подсветку зданий и дают воду по часам.