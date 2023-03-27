Мир 27 марта 2023, 04:04 Жителей американского города призвали не выходить из дома из-за сбежавшего из сафари-парка тигра Sun: в Джорджии из сафари-парка после торнадо сбежал тигр, жителей попросили сидеть дома freepik

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После обрушившегося на штат Джорджия торнадо из сафари-парка Wild Animal Safari в городе Пайн-Маунтин сбежал тигр. Об этом сообщила газета The Sun.

В воскресенье, 26 марта, местная полиция получила информацию, что хищное животное покинуло расположение сафари-парка. Его местоположение неизвестно. Горожан призвали оставаться дома, пока власти занимаются розыском тигра.

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В соцсетях жители городка выразили обеспокоенность за судьбу хищника. По некоторым данным, из парка сбежали два тигра.

Сафари-парк получил значительный ущерб от торнадо, который бушевал в регионе в выходные. На странице заведения в соцсети указано, что парк в воскресенье закрыт из-за повреждений. В сафари-парке Wild Animal Safari содержится 65 видов экзотических животных.

Издание сообщает, что хищники гуляли на свободе недолго, их быстро обнаружили и водворили обратно в безопасный вольер.