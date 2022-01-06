Жителей Алма-Аты предупредили об эвакуации с улиц города

Правоохранители приступили к антитеррористической спецоперации в Алма-Ате. Жителей города по громкой связи предупредили об эвакуации с улиц. Об этом сообщило Казахстанское телеграфное агентство (КазТАГ)

«Силовики приступают к активной фазе зачистки Алм-Аты от преступных элементов. Горожан предупредили через громкоговорители об эвакуации с улиц», — написало агентство в своем Telegram-канале.

Ранее заместитель мэра Алма-Аты Ержан Бабакумаров заявил о начале проведения в городе антитеррористической спецоперации. Местных жителей призвали сохранять спокойствие и оказывать содействие правоохранительным органам.

Протесты продолжаются в Казахстане уже несколько дней. В ночь на 4 января митинги переросли в беспорядки и стычки с силовиками. Причиной недовольства населения страны стал рост цен на сжиженный газ.

Президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что всех причастных к беспорядкам ждет серьезное наказание. Он объявил по всему Казахстану чрезвычайную ситуацию и ввел комендантский час, напомнило издание «Ридус». Глава республики обратился к лидерам государств ОДКБ с просьбой о помощи.