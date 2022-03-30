Житель Волновахи рассказал об удерживании украинскими националистами людей в подвале дома

В Волновахе украинские националисты загнали жителей одного из домов в подвал, не выпускали и прикрывались людьми как щитом. Один из местных жителей рассказал журналисту «360» о том, что происходило в городе.

«Нас загнали (в подвалы — прим. ред.) укропы и не выпускали оттуда. Две недели точно там пробыли. <…> Вот здесь закрыл в подвале и стрелял. Зашли посмотрели, как мы там в туалет ходили и кушали. Поставил там человека и говорил: стой здесь, а я буду стрелять»», — рассказал местный житель Александр.

Сейчас жители вышли из подвалов. Еду готовят пока на костре, рядом с ним и греются. Говоря о том, что чувствовали, находясь в подвалах Александр рассказал, что хотел согреться и поесть.

«Мороз был -11. В подвале сыро, укрывались, кто чем может. Было нас 110. Бегали друг другу помогали, делились, женщины готовили», — рассказал Александр.

Также мужчина рассказал, что у него «свои счеты» с националистами: в 2015 году его с друзьями избили. Александр вспоминает, что еле выжил тогда.

«Пришел в прокуратуру пожаловаться, мне сказали: „иди отсюда, скажи спасибо, что в мазут не закатали“. Благодаря моей маме я выжил», — рассказал мужчина.

Людьми, которых сначала националисты загнали в подвали, они же потом прикрывались как «живым щитом», рассказал Александр.

«Помню хорошо, когда загнали нас в подвал, дал мне подзадник и загнал. Когда началась стрельба, вел отсюда стрельбу, а прикрывался как „живым щитом“. Один стоял здесь, а другие — в штабе, оккупировали первый этаж. Мы не выходили — боялись», — вспомнил Александр.

Когда пришли войска ДНР, по его словам, сразу было облегчение. Александр отметил, что кричал: «свои пришли, слава богу». Сразу начали приезжать машины с гуманитарным грузом, отметил он.

«Пусть жена и дочка видят нас — мы живы-здоровы», — сказал Александр.