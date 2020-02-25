Житель Владивостока пропал во время подводной охоты в Индонезии

«Пропал наш товарищ на острове Нуса-Пенида в районе Бали. Вчера днем на подводной охоте на лодке с местным лодочником они вышли на опасный мыс, где есть коварные нисходящие течения. Он подстрелил большого тунца, передал связку буев лодочнику, сам нырнул второй раз к этому тунцу и больше не вынырнул», — приводит слова Анашкина «Экспресс газета».

Веревка, прикрепленная к гарпуну, была либо порвана, либо Александр сам ее отрезал. Есть версия, что тунец, за которым он нырнул, оказался слишком большим. А так как веревка могла выдержать 700 килограммов, охотник мог ее обрезать.

Лодочники самостоятельно искали Александра три часа, после этого обратились в правоохранительные органы.

Анашкин сообщил, что Че является опытным пловцом и охотником, поэтому есть надежда, что он сможет где-то выплыть.