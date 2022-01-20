Житель Вьетнама построил дом из стеклянных бутылок

Житель Вьетнама Ле Хоанг Линь построил дом из стеклянных бутылок. Он начал строить его 15 лет назад и еще не закончил. Об этом сообщило РИА ФАН.

Еще шесть лет мужчина потратил на то, чтоб собрать нужное количество бутылок. Сам он работает каменщиком, и ему в голову пришла идея, что дома могут быть не только из камня.

«Идея дома пришла во время моей повседневной работы. Я хотел, чтобы мой дом отличался от других. Не пришлось ничего рисовать на бумаге, я просто вообразил это здание и взялся за дело», — рассказал он.