Мир 02 февраля 2023, 17:53 Житель Великобритании вместе с сыном убил любовника своей супруги

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В Британии 49-летний местный житель вместе с 23-летним сыном убил любовника своей жены, написал сайт kp.ru со ссылкой на иностранные СМИ.

По данным издания, мужчина вместе с сыном приехал в дом, где жил любовник его супруги. Сыну удалось проникнуть в жилище через окно. Возлюбленный его матери спрятался в шкафу, но молодой человек нашел мужчину и пригрозил убийством. В какой-то момент в комнате появился глава семейства и начал избивать любовника жены. В результате отец с сыном убили пострадавшего, задушив его. Правоохранители арестовали их.