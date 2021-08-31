Житель Великобритании нашел дочь спустя 58 лет поисков

Житель Лондона, 87-летний Рой Дэвид, нашел дочь спустя 58 лет поисков. Он потерял связь с ней после развода с ее матерью, рассказала «Газета.ru» со ссылкой на Daily Mail.

В юности Дэвид женился на женщине, с которой у них родилась дочь Шерил. Семья жила в Нью-Йорке. Дэвид работал моряком и часто уходил в плавания. Из-за частого отсутствия у него возникали конфликты с женой. В итоге пара развелась. Дэвид продолжал поддерживать связь с дочерью, пока однажды его бывшая жена и дочь не исчезли. На протяжении десятков лет мужчина продолжал поиски, даже переехав в Лондон и обзаведясь новой семьей.

Найти дочь ему помогли на британской передаче, аналоге российской передачи «Жди меня». Оказалось, что его дочь до сих пор живет в США, у нее уже есть свои внуки и правнуки.

«Я был на девятом небе от счастья, когда узнал об этом. Эта ситуация сделала меня совершенно новым человеком. Теперь я могу не ощущать чувство вины и недосказанности, когда цель моей жизни выполнена», — сказал Дэвид.

Женщина тоже не держит обиды на отца и с нетерпением ждет встречи с ним.

«Сейчас, впервые за очень долгое время, я могу позволить себе радость от осознания того факта, что меня любили все это время. Моя мечта и надежда о любящем отце наконец-то превратилась в жизнь», — написала Шерил в письме отцу.