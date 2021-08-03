Житель Украины рассказал, что врач рекомендовал ему «Спутник V»

Житель Украины в эфире телеканала «НАШ» заявил, что его врач посоветовал ему для вакцинации использовать российский препарат «Спутник V». Об этом сообщило ИА Nation News.

Украинец раскритиковал свое правительство, которое лишило жителей страны многих вакцин по политическим причинам. Он отметил, что российский препарат советовали не только ему, но и его знакомым.

«Пусть теперь и политики, наконец, возьмутся за голову и подумают о безопасности народа», — заключил мужчина.