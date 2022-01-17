Житель украинского села предложил НАТО разместить военную базу на его участке

Житель Харьковской области Украины предложил НАТО разместить на собственном земельном участке военную базу. Он даже написал такое заявление на имя генерального секретаря Североатлантического альянса Йенса Столтенберга. Бумагу опубликовал Telegram-канал «Оперативный ВСУ».

В документе указано, что жителя области зовут Олег Марченко. По документу, он согласен передать НАТО в бесплатное пожизненное пользование земельный участок, общая площадь которого составляет примерно 8,13 гектара. Участок находится в селе на территории Харьковской области. Заявление, опубликованное в интернете, датировано 10 января 2022 года.

Политика, нацеленная на вступление в НАТО, началась на Украине в 2014 году — именно тогда страна отказалась от своего внеблокового статуса. В 2019-м были приняты поправки в Конституцию Украины, которые закрепили курс страны на вхождение в Североатлантический альянс и Евросоюз.

Западные политики и деятели НАТО несколько раз говорили, что для достижения этих целей Украине сначала нужно соответствовать ряду критериев — на это уйдет большое количество времени. По некоторым оценкам, не менее 20 лет.