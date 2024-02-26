Мир 26 февраля 2024, 11:15 Житель Техаса заработал 1,7 млн долларов после прослушки телефонных разговоров жены

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Житель Техаса Тайлер Лаудон подслушивал телефонные разговоры жены, которая работала топ-менеджером в крупной компании, и заработал на этом 1,76 миллиона долларов. Об этом сообщил сайт Business Insider.

Отмечается, что таким образом мужчина узнал о предстоящей сделке и приобрел без ведома супруги более 46 тысяч акций. Стоимость ценных бумаг выросла почти на 71%.

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Как сообщил сайт kp.ru, Лаудон признался в содеянном после проверки в компании о возможной утечке информации. Жена от него съехала и подала на развод.