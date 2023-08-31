Мир 31 августа 2023, 16:59 Житель Техаса умер из-за амебы-убийцы после купания в озере Житель Техаса умер из-за амебного менингоэнцефалита после купания в озере Unsplash

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Житель Техаса скончался из-за вызванной амебой инфекции головного мозга после купания в озере. Об этом сообщил департамент общественного здравоохранения города Остина.

По данным ведомства, после купания в озере у местного жителя развился амебный менингоэнцефалит. Хотя такие инфекции встречаются редко, нужно помнить о риске заражения в естественных водоемах, отметил глава медслужбы округов Остин и Тревис Десмор Уолкес.

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«Высокие температуры летом делают среду идеальной для роста и процветания вредных микроорганизмов», — предупредил специалист.

В департаменте пояснили, что амеба-убийца попадает в организм с водой через нос. Смертельно опасное заболевание обычно развивается в течение девяти дней после заражения. Симптомы инфекции — сильная головная боль, лихорадка, рвота, скованность шеи, судороги и кома.

Чтобы избежать тяжелой болезни, департамент посоветовал использовать зажимы для носа в пресной воде, избегать купания в открытых водоемах в жару, а также не взбалтывать осадок со дна.

Ранее жительница Тайваня умерла из-за «поедающей мозг» амебы после похода в крытый аквапарк. Поначалу у женщины возникли головная боль, трудноподвижность шеи и плеч. Болезнь стремительно прогрессировала, и через несколько дней после появления первых симптомов пациентка скончалась.