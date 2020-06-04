Житель Техаса нашел в купленном на аукционе автомобиле кокаин на 850 тысяч долларов
Житель Техаса купил на аукционе коллекционный автомобиль и обнаружил в нем около 35 килограммов кокаина на сумму примерно 850 тысяч долларов. Об этом сообщил сайт «Газета.ru» со ссылкой на офис шерифа округа Уэбб.
Правоохранители поблагодарили мужчину за то, что он сообщил им о находке. «Если бы он не был честным, наркотики могли бы попасть в чужие руки», — рассказал шериф. Каким образом они туда попали, предстоит выяснить полиции.