Житель США повесил видеодомофон на бак машины для защиты от воров бензина

Стремительный рост цен на бензин в США все воспринимают по-разному. Кто-то придумывает способы обмана на АЗС, некоторые начали обклеивать свои машины рекламой, чтобы заработать лишние деньги на заправку. А один особо изобретательный водитель из Калифорнии установил рядом с топливным баком видеодомофон, чтобы отпугнуть воров бензина.

Об этом случае рассказал пользователь TikTok. В комментариях многие оценили инновационное использование этого устройства, которое обычно используют для других целей — чтобы видеть, кто находится возле дома, сообщило издание Unilad.

Умный дверной звонок может вести запись на расстоянии до 25 футов (7,62 метра) от места его установки, он оснащен двусторонним динамиком, который позволяет пользователям разговаривать с человеком, стоящим у их двери. Чтобы звонок работал, его требуются подключить к Wi-Fi, полученное изображение он отправляет в облачное хранилище.

unilad.co.uk

«Это действительно неплохая идея», «Черт возьми, нам нужна такая камера для бензобака нашей машины», «Это хорошая идея. Теперь поставлю свой на свой грузовик», — написали пользователи в обсуждении неожиданного применения звонка.

Однако были и те, кто воспринял идею скептически. По мнению одного из критиков, охотники за бесплатным бензином запросто снимут это устройство, так что в итоге это будет пустая трата денег.

Ранее сенатор Джон Кеннеди заявил, что в штате Луизиана бензин стал уже настолько дорогим, что выгоднее закупаться кокаином. Республиканец раскритиковал Джо Байдена за неспособность справиться с растущими ценами на топливо.