Житель Риги пережил нападение нацистов из-за российского флага

Пенсионер подвергся нападению нацистов в Риге. Причиной стала публичная поддержка спецоперации России на Украине. Кадрами произошедшего поделились «Известия».

Видео снимали из окна проезжающей машины. Ролик широко распространился в Сети.

На кадрах видно, как мужчина шел по улице. В руках у него был российский флаг, которым он размахивал. Мужчину спросили что-то на латвийском языке. Он ответил, что он за Россию и за Донбасс. На это ему напомнили, что он находится в Риге.

Навстречу пешеходу вышел мужчина. Он повалил пенсионера на землю и вырвал российский флаг. Попытки сторонника спецоперации вернуть триколор не увенчались успехом. Мужчина забрал флаг и ушел в противоположную сторону.

Видеоролик обрывается на моменте, когда пенсионера лишили российского флага. Нападавший не помог пожилому мужчине подняться с земли. Конфликт произошел без применения жесткой силы. Последствия ситуации пока неизвестны.