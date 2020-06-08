Житель Пальмиры раскрыл причину, по которой работал на террористов

Террористическая организация ИГ* силой вынуждала мирных сирийцев с ними сотрудничать. Боевики угрожали им смертью в случае отказа. Об этом сообщил бывший боевик Мухаммад Усейн Сауд, который раньше был обычным рабочим в Пальмире.

«До войны я работал в городском управлении Пальмиры — убирал мусор в городе. Когда ИГИЛ* захватили Пальмиру, они вынудили всех рабочих — либо вы будете работать с нами, либо мы будем резать головы. Другого варианта нет», — заявил Сауд РИА «Новости».

Он попал в «Исламское государство»* в 2015 году. Мирные жители Пальмиры должны были сбрасывать трупы граждан и солдат, которых убили боевики, за городом.

«Также мы работали по минированию дорог… Они (террористы — прим. ред.) убили много военнослужащих сирийской армии и много гражданских», — добавил Сауд.

По его словам, в ИГ* он видел иностранных специалистов, а также лояльных к террористам сирийцев. Они отвечали за вербовку.

Сауд пробыл в запрещенной организации до 2016 года, а потом сбежал в Ракку. Это произошло после того, как боевики убили его брата. После Ракки житель Пальмиры отправился в Эт-Танф. Он должен был патрулировать 55-километровую зону вокруг американской военной базы. В реальности ему пришлось грабить бедуинов и заниматься мародерством.

«Там был командир отряда, сириец. Он был бандит, торговал наркотиками и оружием. У меня была зарплата 300 долларов в месяц», — вспомнил Сауд и добавил, что его начальник получал деньги от американцев.

В конце мая американцы объявили о ликвидации в Сирии двух главарей ИГ*.

*ИГ/ «Исламское государство» — террористическая организация, запрещенная на территории России.