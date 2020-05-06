Житель Пакистана пристрелил брата и сестру за испорченный щербет
В городе Пешавар (Пакистан) местный житель разозлился на брата и сестру за переслащенный щербет и застрелил их. Об этом сообщило ИА Nation News со ссылкой на местные СМИ.
По данным информагентства, семья намеревалась поесть после захода солнца во время месяца Рамадан. Однако вкус щербета не понравился одному из членов семейства. Вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина достал оружие и выстрелил в родственников. После этого он сбежал из дома, а раненая родня скончалась в больнице. Отец погибших расценил произошедшее как несчастный случай.