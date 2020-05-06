Житель Пакистана пристрелил брата и сестру за испорченный щербет

По данным информагентства, семья намеревалась поесть после захода солнца во время месяца Рамадан. Однако вкус щербета не понравился одному из членов семейства. Вспыхнула ссора, в ходе которой мужчина достал оружие и выстрелил в родственников. После этого он сбежал из дома, а раненая родня скончалась в больнице. Отец погибших расценил произошедшее как несчастный случай.