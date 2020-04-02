Житель Одессы с коронавирусной инфекцией пожаловался на отсутствие контроля

Заболевший уточнил, что самостоятельно соблюдает режим изоляции, как его девушка и близкие родственники. Тем не менее удивился, что медицинские работники и власти страны относятся к ситуации «мягко говоря, легкомысленно».

По словам одессита, он «лишь расписался напротив соответствующей строчки о соблюдении карантина». После чего о его существовании забыли: никто не проверял местонахождение зараженного.

Молодой человек отметил, что чувствует себя намного лучше, несмотря на то, что перенес все симптомы коронавирусной инфекции.