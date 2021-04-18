Молодой мужчина подорвался на противопехотной мине на берегу реки Северский Донец рядом с линией соприкосновения. С множественными осколочными ранениями его доставили в больницу, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на официального представителя Народной милиции ЛНР Якова Осадчего.

По словам военного, мину установили члены украинских нацбатальонов, которые занимали позиции на берегу реки в период боевых действий.

Он призвал всех местных жителей быть бдительными. При обнаружении взрывоопасных предметов ни в коем случае не приближаться и не прикасайтесь к ним.

«Отойдите на безопасное расстояние и до прибытия специалистов не подпускайте никого к этому месту», — посоветовал Осадчий.

Ранее СК РФ возбудил уголовное дело о гибели мирного жителя при обстреле Донецка со стороны ВСУ. Украинские военные использовали артиллерийские снаряды и вели огонь по жилой инфраструктуре города.