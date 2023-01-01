Мир 01 января 2023, 17:08 Житель Нью-Йорка ранил мачете двух полицейских Мужчина с мачете ранил мачете двух полицейских в Нью-Йорке в новогоднюю ночь

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В новогоднюю ночь на полицейских Нью-Йорка совершили покушение. Мужчина с мачете ударил двух стражей правопорядка. Пострадавших госпитализировали, а предполагаемого нападавшего задержали, сообщил телеканал NBC.

Несколько полицейских дежурили на 8-й авеню Манхэттена, когда к ним подошел молодой человек с мачете. Он начал размахивать оружием и ударил им по голове двух стражей правопорядка. Легкие травмы получил еще один полицейский. Нападавшего тут же скрутили, а пострадавших отправили в больницу. По словам комиссара полиции Нью-Йорка Кичант Сьюэлл, у одного из них диагностировали перелом черепа, а второй отделался рваной раной головы. Медики отметили, что пострадавшие выживут.

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По информации журналистов, злоумышленником оказался 19-летний Тревор Бикфорд. Ранее его не замечали за нарушением законов. Источники газеты Daily Mail рассказали, что полиция рассматривает нападение как теракт. Подозреваемого проверяют, может ли молодой человек быть исламским террористом.

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В новогоднюю ночь напали на полицейского в Праге. Злоумышленником оказался пьяный мужчина — он ранил стража правопорядка в голову.