Житель Нью-Йорка провалился в дыру в асфальте и молча ждал помощь. Он боялся, что крысы заберутся ему в рот

Житель Нью-Йорка Леонард Шоулдерс спокойно ждал автобус на Третьей авеню, когда под ним провалился тротуар. Мужчина рухнул в подземелье. Он сломал руку и ногу, но на помощь не звал — вокруг сновало полчище крыс. Шоулдерс испугался, что они заберутся ему в рот.

«Когда Леонард падал, он поцарапал лицо, сломал руку и сломал ногу. Он не мог двигаться, и крысы ползали по нему. Он не кричал, потому что не хотел, чтобы крысы залезли ему в рот», — приводит газета Daily News слова брата попавшего в передрягу Грега Уайта.

Шоулдерс на глубине около 4,5 метра полчаса ждал помощь. Потом на место происшествия приехали пожарные, достали беднягу из провала и отвезли в больницу.

Городские власти эвакуировали здание, возле которого случился провал. Подземные помещения оказались в очень плохом состоянии.